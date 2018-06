Neue Spielgeräte an der Blies

Anzeige

Ludwigshafen.Tatkräftig packten BASF-Mitarbeiter an: Auf dem Gelände der Badestelle an der Blies montierten sie zwei neue Spielgeräte für die Kinder. Zudem tauschten sie die Tischtennisplatten aus und pflanzten fünf Bäume. Bei einer fünfstündigen Aktion nahmen sie sich auch der Bänke an und erneuerten die Auflagen. Der private Förderverein, der die Anlage seit 23 Jahren betreibt, und freute sich zusammen mit den Badegästen nicht nur über den Arbeitseinsatz, sondern auch über Spenden der Anilin. ott