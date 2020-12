Neue Trasse soll für Entlastung sorgen

Ludwigshafen.Städtebauliche Themen prägten die Sitzung des Oggersheimer Ortsbeirats. Zur Neubaustrecke zum Kombiterminal der BASF stellte Stefan Geweke, Projektleiter bei der DB Netz AG, den Planungsstand vor. Mit der auch als „Studernheimer Kurve“ bezeichneten Neubautrasse können Züge vom Kombiterminal in Richtung Worms und Mainz fahren, ohne einen Fahrtrichtungswechsel in Oggersheim durchzuführen. Der Bau, für den Geweke zwei alternative Modelle präsentierte, soll die Zufahrt zum Terminal erleichtern und die stark befahrene Strecke zwischen Ludwigshafen und Heidelberg entlasten.

Im Bereich des Oggersheimer Bahnhofs erwartet man darüber hinaus eine Reduzierung von Lärm, da Rangierbewegungen entfallen. Weitere Schalluntersuchungen sollen folgen, ohnehin verläuft das Projekt größtenteils auf Frankenthaler Gemarkung. Die Deutsche Bahn will den Ortsbeirat über den Fortgang des Vorhabens informieren.

Von den derzeitigen Projekten im Bereich Grünconsulting ragt die Gestaltung der neu entstehenden Kita in der Adolf-Diesterweg-Straße heraus. Für die Detailplanung hat die Stadt den Ludwigshafener Landschaftsarchitekten Boris Olschewski beauftragt. Um den Kindern möglichst viel Raum zum Spielen zu gewähren und den Grünstreifen an der Straße zu erhalten, wurde das Gebäude etwas zurückversetzt und ein Vorplatz geschaffen. Für den Kita-Betrieb stehen Gruppenräume mit vorgelagerten Terrassen zur Verfügung, im Außenbereich warten vielfältige Spielgeräte. „Alles ist ohne Stufen erreichbar“, betonte Olschewski die Barrierefreiheit seines Konzepts. So können auch die Sandkästen mit dem Rollstuhl angefahren werden. Das Gelände wird mit einem 1,60 Meter hohen Zaun versehen, für den Schallschutz zum angrenzenden Friedhof sorgen zwei Meter hohe Gabionen, also mit Steinen aufgefüllte Drahtgestelle.

Als kontroverses Thema erwies sich die Zufahrt zur neuen Kita. Um starken Verkehr zu Stoßzeiten zu bewältigen, hatte die SPD-Fraktion angeregt, eine Hol- und Bringzone einzurichten. Dem entgegnet die Verwaltung, dass die Problematik mit der Schaffung von Parkraum bereits angegangen worden sei. 14 Stellplätze, davon acht für abholende Eltern, werden angelegt. Hinzu kommen Fahrradplätze für Mitarbeiter. Während der Spielplatz in der Franz-von-Sickingen-Straße ab Herbst neue Spielgeräte erhält, sind die Kurzzeitparkplätze entlang des Mittelstreifens vor dem Einkaufszentrum Rossmann/Norma bereits fertiggestellt.

Eibes folgt auf Fischer

Hinsichtlich der Erweiterung der Verbindungsstraße Melm-Oggersheim beschloss der Ortsbeirat einstimmig, die finanziellen Mittel in den Haushalt einzustellen, sobald der erste Bauabschnitt finalisiert ist. Als neues Ortsbeiratsmitglied für die FDP-Fraktion verpflichtete Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) Hans-Peter Eibes. Der 61-Jährige übernimmt den Sitz von Florian Fischer, der sein Mandat aus beruflichen Gründen niedergelegt hatte. Stadtrat Eibes war bereits von 2009 bis 2014 Mitglied im Ortsbeirat.

