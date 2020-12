Neue Ziele für weniger Abfall

Ludwigshafen.Die BASF will mehr Abfälle vermeiden, mehr Produkte wiederverwenden und Rohstoffe zurückgewinnen. Deshalb hat der Ludwigshafener Chemiekonzern ein neues Kreislaufwirtschafts-Programm aufgelegt – und steigt mit einem ganz neuen Verfahren in das Recycling von E-Autobatterien ein.

Bis zum Jahr 2030 will das Unternehmen den Umsatz mit Lösungen für die Kreislaufwirtschaft auf 17 Milliarden Euro verdoppeln. Das entspricht knapp einem Drittel des Gesamtumsatzes der BASF von 2019. „Der Weg zur Kreislaufwirtschaft wird uns große Anstrengungen abverlangen“, sagte BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller bei einer digitalen Forschungspressekonferenz am Donnerstag.

Um die Ziele zu erreichen, brauche es viele Innovationen aus der BASF-Forschung. 2,16 Milliarden Euro hat der Konzern 2019 in Forschung und Entwicklung investiert. Für das laufende Jahr und die Planungen 2021 nennt BASF keine Zahlen. Eine Sprecherin betonte aber: „Die Pandemie hat keinen Einfluss auf unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung.“

Für die Ausweitung der Kreislaufwirtschaft treibt die BASF nach Angaben Brudermüllers derzeit mehr als 20 Projekte voran. Die Pläne betreffen praktisch alle Kundenindustrien, so Brudermüller. Wer in diesem Bereich Lösungen anbieten könne, werde künftig „über einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verfügen“, betonte er.

Chemisches Kunststoff-Recycling

Ein Forschungsziel konzentriert sich auf die Rohstoffe für die Produktion: Von 2025 an sollen jährlich 250 000 Tonnen recycelte und abfallbasierte Rohstoffe anstelle von fossilen Rohstoffen verarbeitet werden. Allerdings: Der Anteil der eingesetzten recycelten Rohstoffe wird dann trotz dieser Anstrengungen bei BASF weltweit im niedrigen einstelligen Bereich liegen. Dabei helfen soll vor allem das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die bisher nicht recycelt werden. Es geht um jährlich weltweit 200 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle. Das chemische Verfahren ergänzt das klassische mechanische Recycling.

Dabei werden Kunststoffabfälle in sogenannte Sekundärrohstoffe umgewandelt, beispielsweise mit Hilfe eines thermochemischen Prozesses, der Pyrolyse. Das dabei gewonnene Pyrolyseöl kann zu neuen Produkten verarbeitet werden. Ein Vorteil des Verfahrens laut BASF: Es verwertet auch gemischte und verunreinigte Kunststoffströme.

Lithium aus E-Autobatterien

Ein weiteres Projekt soll helfen, künftig die wertvollen Rohstoffe von Batteriematerialien wiederzugewinnen. Brudermüller wies darauf hin, dass im Jahr 2030 voraussichtlich mehr als 1,5 Millionen Tonnen Batteriezellen von Elektrofahrzeugen entsorgt werden müssen. Bisherige Verfahren zur Wiedergewinnung etwa von Lithium, Kobalt oder Nickel sind BASF zufolge sehr energieintensiv – bei geringer Ausbeute.

Die Ludwigshafener haben jetzt ein chemisches Verfahren entwickelt, um das in der Batterie enthaltene Lithium in hochreiner Form und mit hoher Ausbeute zu gewinnen. Dabei würden Abfälle vermieden, und der CO2-Fußabdruck sei deutlich besser als bei bisherigen Verfahren.

Eine Pilotanlage für dieses Verfahren soll bis 2022 in Schwarzheide entstehen. Am BASF-Standort Schwarzheide wird derzeit bereits eine Produktionsanlage für Kathodenmaterialien gebaut. Das sind wichtige Komponenten für die Batteriezellen von Elektrofahrzeugen. Das BASF-Werk ist ein zentraler Teil der EU-Pläne, eine eigene Wertschöpfungskette von E-Auto-Batterien in Europa aufzubauen. Bisher ist die EU auf Importe aus Asien angewiesen. „Das Recyclingverfahren kann eine wesentliche Rolle für den Aufbau eines Batteriekreislaufs in Europa spielen.“

Ein Baum für Kosmetikprodukte

Als weitere Säule des Programms zur Kreislaufwirtschaft sieht die BASF den Bereich nachwachsende Rohstoffe. Deshalb soll deren Menge in der Produktion steigen. So sind BASF-Forscher auf ihrer Suche nach Wirkstoffen aus der Natur für die Kosmetikindustrie auf den Rambutan-Baum gestoßen. Dessen Blätter liefern ein wässriges Extrakt, das für Hautkosmetik eingesetzt wird. BASF hat nun einen Weg gefunden, um nicht nur die Früchte, sondern auch andere Pflanzenteile zu nutzen. Jetzt wurden mit lokalen Partnern in Vietnam zwei biozertifizierte Rambutan-Gärten angelegt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020