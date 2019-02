Neuer Belag für Schulhöfe

Ludwigshafen.In den Höfen der Schiller- und Adolf-Diesterweg-Schule erneuert die Stadt die Beläge für jeweils 150 000 Euro. Dies beschloss der Bau- und Grundstücksausschuss gestern einstimmig. Bei der Mundenheimer Schule erfolge der Austausch in zwei Bauabschnitten, sagte Gabriele Bindert vom Bereich Grünflächen. Die Bäume bleiben erhalten, der Bereich um die Gehölze wird indes entsiegelt. Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) appellierte, die Arbeiten auf jeden Fall in der Ferienzeit vorzunehmen und diese mit anderen Maßnahmen im Stadtteil abzustimmen. Der Erneuerung in der Oggersheimer Schule ist laut Verwaltung in Absprache mit dem Rektorat in diesem Jahr vorgesehen.

Die Schulsportanlagen für das Max-Planck-Gymnasium südlich der Heinrich-Ries-Halle werden für 220 000 Euro umgestaltet. Dabei erhält das Kleinspielfeld mit einer 75 Meter langen Laufbahn einen Kunststoffbelag. Nach Angaben der Verwaltung profitieren davon die Gymnasiasten, drei Grundschulen in Nord und Friesenheim sowie eine Realschule, die das Gelände auch für den Sportunterricht nutzen. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019