Neuer Bericht zum Grundstücksmarkt

Ludwigshafen.Die Stadt hat den Grundstücksmarktbericht neu aufgelegt. Wie die Verwaltung mitteilte, bezieht sich dieser auf den Zeitraum von 1. Januar bis 31. Dezember 2018 und enthält Informationen über Preisentwicklungen sowie Marktdaten, die für Wertermittlungen erforderlich sind. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte will mit der Veröffentlichung für Transparenz auf dem Markt sorgen und bietet Fachleuten, Käufern, Verkäufern, Politikern und Bauherrn Entscheidungshilfen. Der Bericht kann für 50 Euro telefonisch unter 0621/504-31 73 oder per E-Mail an Gutachterausschuss@Ludwigshafen.de angefordert werden. Die digitale Version kostet 40 Euro. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.07.2019