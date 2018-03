Neuer Direktor am Amtsgericht

Anzeige

Ludwigshafen.Bernd Schwenninger (Bild) wird neuer Direktor des Ludwigshafener Amtsgerichts. Damit tritt der 52-Jährige die Nachfolge von Ansgar Schreiner an, der sich nach mehr als 13 Jahren in den Ruhestand verabschiedet hat. Das teilte ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Justizministeriums gestern auf Anfrage dieser Zeitung mit. Schwenninger war bislang als Direktor am Amtsgericht Frankenthal tätig und nimmt heute die Arbeit in Ludwigshafen auf.

Schwenninger wurde am 31. Mai 1965 in Bensheim (Bergstraße) geboren. Im Jahr 1996 trat er in den rheinland-pfälzischen Justizdienst ein. Nach Stationen bei den Amtsgerichten Kaiserslautern, Rockenhausen und Grünstadt sowie beim Landgericht Kaiserslautern wurde er 2001 beim Landgericht Frankenthal zum Richter auf Lebenszeit ernannt. Von November 2004 bis November 2005 wurde er ans Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken abgeordnet, wo er später auch Richter wurde. Im August 2007 folgte die Ernennung zum Direktor des Amtsgerichts Bad Dürkheim, im Dezember 2012 die zum Direktor des Amtsgerichts Frankenthal. Seit September 2015 war Bernd Schwenninger an das Ministerium der Justiz in Mainz abgeordnet.