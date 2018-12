Neuer Name ab Januar

Ludwigshafen.Um die stärkere gesellschaftliche Ausrichtung zu verdeutlichen, benennt sich die Hochschule Ludwigshafen ab Januar offiziell in Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft um. Bereits vor Monaten hatten deren Gremien diesen Schritt grundsätzlich beschlossen. Im September genehmigte das rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerium die Änderung, die schon im Hochschulanzeiger veröffentlicht wurde. Nach der Jubiläumsfeier im November zum 40-jährigen Bestehen der Einrichtung sei keine Veranstaltung speziell zur Umbenennung vorgesehen, sagte eine Sprecherin. Außer dem Namen ändern sich lediglich das Logo, die Internetadresse von www.hs-lu.de in www.hwg-lu.de sowie die Endungen der E-Maildressen. An der Hochschule mit den Schwerpunkten Betriebswirtschaft sowie Sozial- und Gesundheitswesen werden rund 4600 Studierende unterrichtet. ott

