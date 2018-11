Neuer Primus Ruchheim?

Ludwigshafen.Zu einem spannenden Dreikampf hat sich in der Fußball-Bezirksliga das Rennen um die möglicherweise zwei Aufstiegsplätze entwickelt: Spitzenreiter ist Fortuna Billigheim-Ingenheim (37 Punkte) vor SV Ruchheim (35) und FG 08 Mutterstadt (32). Dahinter lauern mit SV Südwest (28) und BSC Oppau (27) zwei weitere Ludwigshafener Vereine.

In den Spielen am Wochenende (alle am Sonntag) kann es einen Wechsel an der Spitze geben: Wenn der BSC Oppau beim Tabellenführer Billigheim (15 Uhr) punktet und gleichzeitig der SV Ruchheim (15 Uhr) gegen den Siebten FC 08 Haßloch einen „Dreier“ holt, sind die Ruchheimer wieder die Nummer eins. Mit bereits 54 Toren ( 22 erzielte David Gerner) verfügen sie über die beste Offensive der Liga.

Erst 14 Gegentore kassierte die Abwehr des SV Südwest, der um 15 Uhr gegen den Tabellendritten FG Mutterstadt die Chance hat, näher an die Aufstiegsplätze zu rücken. Für den ESV 1927 Ludwigshafen hat sich das Thema Aufstieg nach einer kleinen Krise vor dem Heimspiel gegen den ASV Maxdorf (Spielbeginn um 14.30 Uhr auf der Bezirkssportanlage West) ohnehin erledigt. Die Eisenbahner führen die zweite Hälfte der Tabelle mit einem Rückstand von sieben Punkten auf Platz acht an.

In der Landesliga Ost will der Ludwigshafener SC nach seinem ersten Saisonsieg auch beim Viertletzten FC Bienwald Kandel nicht leer ausgehen: Am Samstag um 16 Uhr ist Anpfiff. rs

