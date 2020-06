Neuer Radweg

Ludwigshafen.Der Radweg an der Industriestraße soll in beiden Richtungen bis zur Sternstraße verlängert werden. Mit großer Mehrheit beschloss der Bau- und Grundstücksausschuss einen gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen im Rat und FWG. Damit werde eine wichtige Lücke im Radwegenetz in Richtung Westen geschlossen, so Hans-Uwe Daumann (Grüne im Rat) und Christian Schreider (SPD). Constanze Kraus (CDU) hält hingegen den Radweg in der Industriestraße wegen der vielen Ausfahrten und Lkw-Parkplätzen für gefährlich und schlug die Schwedlerstraße als Alternativroute vor. „Gerade weil dort die Situation etwas gefährlich ist, bietet der Radweg mehr Sicherheit“, entgegnete Thomas Schell (FDP).

Lange gewehrt

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) erklärte, dass es nach Gesprächen mit Firmen eine neue Lösung für die Stellplätze gebe. Der Ortsbeirat habe sich lange gegen die Verlängerung des Radwegs gewehrt, nun aber anders entschieden. ott

