Neuer Schiffsanleger soll im April fertig sein

An der Rhein-Galerie wird die ECE einen neuen Schiffsanleger bauen. © Proßwitz

Ludwigshafen.Die Pfähle für den Steiger wurden bereits im November in das Flussbett gerammt. Dabei blieb es aber bislang. Lieferschwierigkeiten für den Metallsteg sowie das Hochwasser sorgten in den vergangenen Wochen für Verzögerungen. „Am nächsten Mittwoch gehen die Arbeiten für den neuen Schiffsanleger der ECE an der Rhein-Galerie aber weiter“, kündigte Fred Stoffel, Sprecher des ECE-Partners River

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.02.2018