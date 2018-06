Neuer Steg zum Spielplatz zu teuer

Anzeige

Auch das Thema Verkehr beschäftigt die Mitglieder des Ortsbeirats weiterhin. Zum wiederholten Mal wurde in einem SPD-Antrag ein sicherer Radweg in Richtung des neuen Industriegebiets Am Römig gefordert. Auch die CDU unterstützt den Antrag. „Die aktuelle Situation ist zu gefährlich“, so die Begründung. Die Verwaltung verwies darauf, dass es sich um eine Landesstraße handle. Sie wolle aber in Mainz anfragen und berichten. „Wir müssen dran bleiben“, so Ortsvorsteherin Heike Scharfenberger.

Die Verwaltung sieht keine Notwendigkeit einer Verkehrszählung. Es lägen aktuelle Zahlen vor. Bezüglich des Industriegebietes Am Römig müsse eine Einführungszeit abgewartet werden. Erst dann soll erneut der Verkehr gezählt werden. Die Grünen im Ortsbeirat wollten zudem wissen, wie die Verwaltung die Einschätzungen des Landesbetriebs Mobilität zur Verkehrsentwicklung in dem Industriegebiet auf Frankenthaler Gemarkung beurteilt. Sie teile die Ansichten der LBM, sehe die Entwicklung dennoch kritisch, so eine knappe Stellungnahme. ad

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.06.2018