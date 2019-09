Neuer Vertrag über Schnelleinsatzgruppen

Ludwigshafen.Die gesamte Blaulichttruppe inklusive Bundeswehr war in die Katastrophenschutzhalle in Maudach gekommen, „um den Neustart im Katastrophenfall zu unterzeichnen“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Besonders begrüßte sie die Vertreter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Denn diese Organisation ist fortan bei Sanitäts- und Betreuungsdiensten in Großschadenslagen mit im Einsatz: Mit dem neuen Vertrag setzen Stadtverwaltung und die Hilfsorganisationen die „gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahre zum Wohle der Ludwigshafener Bürger fort“, betonte die Rathauschefin.

„Das sind Alltagshelden“

Die Vereinbarung ersetzt einen aus dem Jahre 2011 stammenden Vertrag, der 2017 aufgekündigt und nach umfangreicher Überarbeitung nunmehr unterzeichnet wurde. Es regelt neben der Bereitstellung der Einheiten auch die Ausrüstung und die gemeinsame Ausbildung. Steinruck unterstrich die Bedeutung des Ehrenamtes bei den Hilfsorganisationen, „denen gilt mein Respekt.“ Denn dieser Dienst an der Allgemeinheit gehe über das hinaus, was sichtbar ist. Sie sprach damit die permanente Bereitschaft der Ehrenamtlichen an: „Die sind auch im Einsatz, wenn man sie nicht sieht. Das sind Alltagshelden für mich.“

Der zweite stellvertretende Ludwigshafener Feuerwehrchef Jochen Hummel zeigte anhand der jüngsten Weltkriegsbombenfunde auf, wie wichtig die Organisationen und Zusammenarbeit im Stadtgebiet ist. Auch er lobte das Ehrenamt „als Dienst am Nächsten“. Der erste stellvertretende Feuerwehrchef Jan Deubel brachte es auf den Punkt: „Wir fangen im Katastrophenschutz jetzt neu an.“

Und noch während die Gäste und Vertreter der Hilfsorganisationen das neue Vertragswerk in der Katastrophenschutzhalle mit ihren im Hintergrund geparkten Einsatzfahrzeugen feierten, gingen plötzlich zahlreiche Piepser bei der Feuerwehr los, die sofort mit Blaulicht zum Einsatz ausrückte. Glücklicherweise war dies kein Katastrophenschutzfall, aber ein eindringlicher Beweis der permanenten Einsatzbereitschaft dieser Organisationen. dle

