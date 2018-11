Neues Altes vom Wühltisch

Ludwigshafen.Altes mitbringen, Neues wieder mit nach Hause nehmen: Rund 200 Menschen haben bei einer Kleidertauschparty im Vortragssaal der Volkshochschule (VHS) ein Zeichen für Nachhaltigkeit gesetzt. Drei Stunden lang konnten die überwiegend weiblichen Besucher sich mit den getragenen Klamotten anderer neu einkleiden. Die Abfallberatung, das Klimaschutzbüro, die VHS und die Initiative Lokale Agenda 21 boten anlässlich der Europäischen Woche der Abfallvermeidung die bereits fünfte Kleidertauschparty an. „Wir setzen ein Zeichen gegen die Wegwerfmentalität. Der große Andrang bestätigt uns, dass die Menschen mit den Ressourcen bedacht umgehen. Sie sind glücklich, dass andere ihre Kleidungsstücke noch tragen“, erklärte Angelika Hornig, Geschäftsführerin der Initiative Lokale Agenda 21.

Die Besucher konnten gut erhaltene Kleidungsteile, Schuhe und Accessoires mitbringen und beliebig viele Stücke mit nach Hause nehmen. Dabei mussten sie die mitgebrachten Teile auf die entsprechend gekennzeichneten Tische und Ständer platzieren. So herrschte ein relativ geordnetes Chaos ohne Größensortierung mit Wühltischen, die an die alten Zeiten der Sommer-und Winterschlussverkäufe erinnerten.

Es gab nicht nur Hosen, Jacken, Kleider, Blusen, T-Shirts, Mäntel, Sakkos und Jacketts, sondern auch Taschen, Schals, Ketten und Handgestricktes. So fand auch der eine oder andere „Schrankhüter“ neue, glückliche Besitzer. „Es ist eine großartige Veranstaltung und ich freue mich über die tolle Kooperation. Hier ist jedes Mal mehr los. Immer mehr Menschen tauschen die Kleidung lieber, als sie wegzuwerfen. Als Volkshochschule sind wir der Nachhaltigkeit verpflichtet und betrachten es als Teil unserer Bildungsaufgabe“, meinte Stefanie Indefey, Leiterin der VHS.

Gute Stimmung bei den Gästen

Die Gäste waren begeistert. „Ich bin schon das zweite Mal dabei und habe drei Mäntel, eine Filztasche und Accessoires abgegeben. Meine Mäntel habe ich gerade aufgehängt und schon hatten sie neue Trägerinnen gefunden. Das ist schön und freut mich. Ich habe einen Schal, zwei Blusen und eine CD gefunden“, erzählte Barbara Haas (51) aus Ludwigshafen. „Mir gefällt die Atmosphäre mit dem gemütlichen Chaos und der passenden Musik“, ergänzte Manuela Bittner (41), die mit ihrer Tochter Emma gekommen war. „Ich habe schon eine Jacke, ein Kleid und goldene Schuhe entdeckt. Das macht richtig Spaß“, sagte die Neunjährige.

„Mein Schrank braucht etwas Luft. Daher habe ich neun Hosen, zwei Sakkos und einige T-Shirts gebracht. So wird die Männerecke etwas aufgefüllt. Ich bin begeistert, was hier los ist“, sagte Marcel Jurkat (51) von der Ludwigshafener Stadtverwaltung. Extra aus Speyer war Anja Koch in die Chemiestadt gekommen. „Ich bin eine ganz große Recyclerin. Ich kann nichts wegwerfen, weil es mir viel zu wertvoll ist. Ich bin von der Idee begeistert, dass man ohne Geld etwas mitnehmen kann.“, sagte die 51-Jährige. jom

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018