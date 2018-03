Neues Angebot für junge Obdachlose geplant

Anzeige

Ludwigshafen.Der Kampf gegen die Jugendobdachlosigkeit soll in Ludwigshafen verstärkt werden: Dabei will sich das Caritas-Förderzentrum St. Martin ein entsprechendes Modell aus Kaiserslautern zum Vorbild nehmen, wie bei der Mitgliederversammlung des Stadtjugendrings bekannt wurde. Derzeit sei man auf der Suche nach einem geeigneten Gebäude, in dem sechs bis acht Jugendliche eine Wohngruppe bilden könnten, sagte Stefan Syren, Leiter des Förderzentrums. „Leider steigt die Zahl der obdachlosen Jugendlichen. Mit der Unterbringung haben wir wenig Erfolg, weil die Rahmenbedingungen nicht geeignet sind“, so Syren.

Beim Caritas-Förderzentrum St. Christopherus in Kaiserslautern werde bereits erfolgreich mit jungen Obdachlosen gearbeitet, berichtete Einrichtungsleiter Peter Lehmann bei der Versammlung. „Viele Jugendliche fallen durchs Raster und haben mit 15 Jahren schon mehrere Maßnahmen hinter sich. Mit solchen Sonderfällen wendet sich das Jugendamt an uns, denn wir haben ein neues Konzept erarbeitet“, sagte Lehmann. „Bei uns bekommen die Jugendlichen nicht nur Unterkunft und Essen, sondern lernen auch, Beziehungen auszuhalten.“

Das Förderzentrum unterhält zwei Wohngruppen, eine davon befindet sich auf einem Bauernhof. „Es gibt nur ungeschriebene Regeln, Drogen sind kein Ausschlusskriterium. Das Ziel sind erst einmal kleine Erfolge, wie zum Beispiel eine Tagesstruktur. Wir wollen den jungen Leuten eine Perspektive geben, was sie aus ihrem Leben machen können“, fügte Gruppenleiterin Nadja Czarnecki hinzu. Dank des neuen Konzepts sei die Rückführungsquote ins Elternhaus relativ hoch.