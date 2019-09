Neues Buch über „Leute aus LU“

Ludwigshafen. Rückblick: Für Wirbel sorgte 2018, als die NDR-Satiresendung „Extra 3" Ludwigshafen zur hässlichsten Stadt in Deutschland kürte.

Dies motivierte die Texterin Sabine Eigenbrod, die Grafik-Designerin Rosa Segerer und den Fotografen Klaus Hecke der Frage nachzugehen: „Wie schön ist das Leben in einer angeblich unschönen Stadt?“ Die drei führten mit „Leuten aus Lu“, darunter Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Gespräche und ließen sich deren Lieblingsorte zeigen. So entstand ein etwas anderes Buch über die Stadt, deren Menschen und Heimatgefühl. Das Macher-Trio und Verlegerin Marita Hoffmann (Llux-Verlag) präsentieren „Zusammen - Spiel - Raum: Ludwigshafen“ am Dienstag, 24. September, 19 Uhr, im „LUcation-Ehemaliges Hallenbad Nord“ (Erzbergerstraße 12). Es moderiert die Journalistin Waltraud Kirsch-Mayer. Harfenistin und Sängerin Madeleine Schumacher sorgt für die Musik. red

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 22.09.2019