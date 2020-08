Neues Buch über Nervenerkrankungen - für jedermann verständlich

Ludwigshafen.Ob Multiple Sklerose, Schlaganfall, Alzheimer oder Parkinson - zahlreiche Krankheiten betreffen das Nervensystem. Verlässliche Informationen, die auch für Nicht-Mediziner verständlich sind, bietet das Buch „Reine Nervensache: Wie das Nervensystem unser Leben bestimmt“ greifen. Das Werk stammt von Armin Grau, Chefarzt der Neurologie am Klinikum Ludwigshafen. Für den Professor, der bisher einschlägige Fachbücher geschrieben hat, ist es das erste Buch für die breite Leserschaft.

Inspiriert hat den Mediziner die Tatsache, dass bei Entlassungsgespräche Patienten zwar sehr viele Informationen erhalten, dennoch etliche Fragen offenbleiben. „Eigentlich braucht auch der Patient etwas, was ihm hilft, seinen Aufenthalt im Krankenhaus besser zu verstehen.“ Er und seine Kollegen überlegten daher bereits 2007, ob sie bei einer Entlassung aus dem Krankenhaus sogenannte „Patientenbriefe“ in allgemeinverständlicher Sprache mit auf den Weg geben.

Aus Zeitmangel scheiterte das Experiment. „Danach habe ich mir überlegt: Die zweitbeste Alternative ist ein laiengerechtes Buch über die wichtigsten neurologischen Krankheiten für Patienten, Angehörige und interessierte andere Leser.“ Ein ärztliches Gespräch ersetze das Buch jedoch nicht, betont Grau.

Schreiben - jetzt oder nie

Jahrelang schiebt der 61-Jährige den Plan vor sich her. „Wo ich selbst in die letzten Jahre meiner beruflichen Tätigkeit gehe, habe ich gedacht: „Jetzt oder nie.“ 2019 arbeitete er etwa ein Jahr lang abends oder am Wochenende an seinem Manuskript - neben wissenschaftlichen Publikationen. „Weil die Texte aus der Alltagserfahrung kommen, fließt es schon schneller“, sagt der gebürtige Stuttgarter.

Das Buch basiere stark auf seinem Alltag, sagt der Arzt, der seit 33 Jahren als Neurologe tätig ist. Einige Kapitel über Krankheiten sind anhand von früheren Fällen aufgebaut. Grau setzt dafür Elemente aus verschiedenen Krankengeschichten wie ein Mosaikbild zusammen. „Besondere Geschichten habe ich mir seit Jahren notiert und habe auf sie zurückgegriffen.“ So erzählt er etwa von einer Frau, die durch einen Schlaganfall zeitweilig erblindete, dies zunächst nicht bemerkte - sondern dachte, dass der Fernseher, vor dem sie saß, kaputt sei.

Gleichzeitig zeigt das Werk, wie vielfältig das Nervensystem ist sowie die Symptome von Nervenkrankheiten. Auch Graus Forschung zum Zusammenhang zwischen Infektionskrankheiten und Schlaganfällen fließt mit ein. Grau rät daher besonders Menschen über 60 und Risikogruppen zur Grippeimpfung. Außerdem erfahren die Leser, dass unter anderem Sport sowie gesunde Ernährung das Risiko für Schlaganfälle und Alzheimer-Demenz verringert. Grau erläutert zudem, dass Pflanzenschutzmittel bei der Entstehung von Parkinson eine wesentliche Rolle spielen. „Man weiß heute, dass Parkinson sehr häufig im Nervensystem des Darms entsteht.“

Einen Verlag für das Buch zu finden, sei nicht schwer gewesen. „Der Beck-Verlag war der erste, der sehr interessiert geantwortet hat.“ Die Lektoren wiesen ihn beispielsweise darauf hin, wenn Begriffe nicht ausreichend erklärt wurden oder Zusammenhänge zu kompliziert waren. Unterstützung erhielt er auch von Familienmitgliedern, die Kapitel probegelesen haben.

Auch wenn der Chefarzt aktuell nicht die Zeit findet, hat er weitere Buchideen im Kopf. „Ich möchte mich gerne mit dem Medizinsystem gerade nach Corona sehr eingehend auseinandersetzen“, kündigt Grau an. „Es wird sicher irgendwann einen Nachfolgebuch geben.“

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 02.08.2020