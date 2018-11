Neues Ensemble brilliert auf Anhieb

Ludwigshafen.„O Heiland, reiß die Himmel auf“ lassen die Sänger zu Beginn der Adventsmesse klar und strahlend in der Kirche St. Ludwig widerhallen. Unter dem Namen „Singing Six“ (übersetzt: „Die singenden Sechs“) firmiert das exzellente Ensemble, dass den von Dekan Alban Meißner zelebrierten Gottesdienst hiernach auch mit Kompositionen von Józef ˙Awider, Andreas Hammerschmidt und Guillaume Dufay begleiten wird: Ein so ansprechendes wie anspruchsvolles Programm, das zugleich erst die zweite Konzertstation des Sextetts markiert. Einen Tag zuvor hat es beim Marktkonzert in der Stiftskirche in Neustadt seine Premiere gefeiert.

Urheber der Gruppe ist Markus Braun, Chorleiter und Kirchenmusiker an der Herz-Jesu-Kirche. „Die Lust, anspruchsvolle Männerchor-Literatur zu musizieren“ habe am Anfang gestanden, berichtet er. Er habe einige Sänger angesprochen, die unter anderem in seinen Ensembles „Vokalissimo Ludwigshafen“ und „Expectate“ mitwirkten. Diese „waren dann auch Gott sei Dank Feuer und Flamme dafür“, so der 51-Jährige, der bei „Singing Six“ selbst die Baritonstimme singt.

Als Tenöre sind dabei: Bernd Gaudera, 48-jähriger Musiklehrer, Klarinettist und Dirigent aus Maikammer; Frank Braun – der Bruder des Chorleiters – kommt aus Enkenbach, ist von Haus aus Fachinformatiker und musikalisch „familiär vorbelastet“, wie der 42-Jährige bekennt. Joshua Weindel, mit 19 jüngster im Bunde, stammt aus Römerberg, studiert Mathematik und hat unter anderem seit Kindheitstagen im Speyerer Domchor gesungen.

Reiche Chorerfahrung

Die Bassstimmen sind der 62-jährige Bernhard Kompa-Mogi aus Mundenheim, der als Musiklehrer am Heinrich-Böll-Gymnasium unterrichtet, und der katholische Speyerer Pfarrer Benedikt Handrick, 58 Jahre, der gleichfalls über reiche Chorerfahrung verfügt. „Ich singe gerne in kleiner Besetzung“, in einer Konstellation, „wo es wirklich um die Musik und um den Klang des Ensembles geht“, erläutert Bernd Gaudera, was ihn an „Singing Six“ gereizt habe.

„Das Umsetzen des abstrakten Notentextes in einen sinnlichen Genuss“ zeichnet für Bernhard Kompa-Mogi die Ensemblearbeit aus. „Wir haben uns vorgenommen, vielfältig zu arbeiten“, in verschiedenen Stilepochen und Genres, geistlich wie weltlich, so Markus Braun. Zwischen Ostern und Pfingsten visiert er für ein neues Programm an. „Jetzt ist die Hausaufgabe, dass wir uns überlegen, was für ein Thema, was für ein Rahmen, welche Stücke.“ Weitere Informationen per E-Mail an braunmarkus1@web.de. mav

