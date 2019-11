Neues Grundschulkonzept soll Probleme lösen

Ludwigshafen.Beengte Räume, fehlende Klassenzimmer, eine sanierungsbedürftige Toilettenanlage und eine in die Jahre gekommene Turnhalle – die Mozartschule sorgte in der Sitzung des Rheingönheimer Ortsbeirats einmal mehr für Unmut bei allen Fraktionen. Eine gemeinsame Anfrage von FWG und FDP beschäftigte sich mit der Sanierung, für deren Planung die Stadt 2019/20 bereits ein Budget vorgesehen hat. Eine Nachfrage bei der Aufsichtsbehörde ADD und der Verwaltung habe nun ergeben, dass lediglich eine Erweiterung auf Grundlage des aktuellen Raumbedarfs für eine vierzügige Grundschule vorgesehen sei. Turnhalle und Toilettenanlage seien demnach nicht berücksichtigt. „Dabei ist es gerade vor dem Hintergrund der Erschließung neuer Neubaugebiete in Rheingönheim wichtig, in die Zukunft zu schauen“ – damit stießen Matthias Weickert (FWG) und Thomas Schell (FDP) auf offene Ohren.

„Es darf nicht so laufen, dass im Neubaugebiet angefangen wird zu bauen und in der Schule sind nicht mal die Toiletten gemacht“, empörte sich Peter Niedhammer (SPD). Man müsse auch mal die Standortfrage stellen – es gebe im Neubruch eine Fläche, die für die Nutzung als Schul- und Kindergartenstandort vorgesehen war, warf Joachim Zell (CDU) ein. Die Ortsbeiräte wollen nicht lockerlassen und beantragen nun bei der Stadt, dass ein zukunftsfähiges Grundschulkonzept erstellt wird, das die Sanierung von Toiletten und Turnhalle sowie ausreichend Klassenräumen auch bei steigenden Schülerzahlen vorsieht.

Ortstermin mit Dezernent

In diesem Zuge möchte der Rat auch die Verkehrssituation im alten Ortskern rund um die Schule noch einmal auf den Plan bringen. Die SPD hatte beantragt, ein Einbahnstraßenkonzept für die Hilgundstraße und angrenzende Straßen zu prüfen. Die Stadt verwies jedoch auf die Ergebnisse einer Prüfung aus dem Jahr 2007, die ergeben hatte, dass für eine solche Maßnahme kein Verkehrsgrund vorliege. Für den Ortsbeirat „eine Frechheit“, da die Situation heute nicht mit 2007 vergleichbar sei. Es wird nun ein neuer Ortstermin mit dem zuständigen Dezernenten beantragt. mus

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019