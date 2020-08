Neues Kompetenzzentrum: IHK Pfalz berät Unternehmen zu Folgen des Brexits

Ludwigshafen.Eine Glaskugel oder ein magischer Blick in die Zukunft - das wäre schon praktisch für Franziska Schneider und Frank Panizza. Denn die beiden Fachleute der IHK-Pfalz beraten Unternehmen, die wissen wollen, wie sie ab dem 1. Januar 2021 mit Großbritannien Geschäfte machen können. Dann endet die Übergangsphase, und Großbritannien löst sich endgültig von der Europäischen Union.

„Der Beratungsbedarf ist natürlich gestiegen“, sagt Panizza. Das Hauptproblem: Die Brexit-Verhandlungen zwischen London und Brüssel sind in die heiße Phase gestartet. Ziel ist ein Freihandelsabkommen - aber in vielen, wichtigen Streitpunkten ist eine Einigung nicht in Sicht. Deshalb hat die IHK Pfalz jetzt das Kompetenzzentrum Großbritannien gegründet - als Ansprechpartner zu Fragen rund um das schwierige Thema auch über den Bereich der IHK Pfalz hinaus.

Hunderte Seiten Behörden-Infos

Panizza ist Europareferent, Schneider die Zollexpertin der Kammer. Und in dieser Kombination beraten die zwei zu Zollfragen, Warenverkehr, rechtlichen Änderungen oder zur Markterschließung. Noch weiß keiner, ob es zu einem Abkommen mit dem Vereinigten Königreich oder zu einem harten Bruch kommt, doch Schneider und Panizza bleiben gelassen. „Es wird täglich klarer und konkreter“, sagt Schneider. Die EU-Kommission, aber auch die britische Regierung stellten immer mehr aktuelle Infoblätter zum Zollrecht online. „Damit kann man schon viele Fragen beantworten.“ Eine von Schneiders Aufgaben ist es, Hunderte von Seiten mit Behördensprache in verständliche Anweisungen für Unternehmen zu „übersetzen“.

Wie bekomme ich nach dem 1. Januar 2021 meine Waren nach Großbritannien und werden sie pünktlich ankommen? Das ist Schneider zufolge die Hauptfrage für alle Hersteller in der Region, die Geschäftsbeziehungen zur Insel haben. Egal wie die Verhandlungen zwischen der EU und den Briten ausgehen werden, steht für Schneider eines längst fest: „Der Warenverkehr wird mehr Aufwand bringen und mehr Zeit kosten.“ Vor allem werde die Bürokratie zunehmen - von der künftig verpflichtenden Zollanmeldung über Genehmigungen bis zur Abwicklung auf der britischen Seite.

An diesen Zollformalitäten werde kein Lieferant vorbeikommen. Doch darauf könnten sich die Unternehmen jetzt schon Schritt für Schritt vorbereiten, um Anfang kommenden Jahres einen möglichst reibungslosen Übergang zu schaffen. Weltweit operierende Konzerne hätten mit diesem Prozedere Erfahrung, weiß die Zollexpertin. Aber für Mittelständler, die bisher nur innerhalb des EU-Binnenmarktes agieren, sei das alles neu. Bei kleinen und mittleren Firmen rechnet Schneider mit dem größten Beratungsbedarf.

Auch weil es angesichts der verwobenen Lieferketten manchmal ganz schön kompliziert wird: Etwa wenn ein deutscher Hersteller für sein Produkt die Rohmaterialien aus Großbritannien bezieht. Dann ist das Endprodukt künftig je nach weiterer Bearbeitung nicht mehr unbedingt eine EU-Ware - und dürfte unter Umständen nicht mehr zollfrei beispielsweise nach Japan geliefert werden, das wiederum ein Freihandelsabkommen mit der EU hat.

Ein wichtiges Thema ist Panizza zufolge auch die Entsendung von Arbeitskräften unter den künftigen Bedingungen. Wenn zum Beispiel eine Maschine auf die Insel geliefert wird, darf ein Ingenieur aus Deutschland sie ohne Visum montieren? Da sei vieles noch ungeregelt, räumt Panizza ein. Er geht aber davon aus, dass es pragmatische Lösungen geben wird.

Höherer Wettbewerbsdruck

Der Europa-Fachmann glaubt aber nicht, dass betroffene Unternehmen sich von dem Aufwand abschrecken lassen und den britischen Markt aufgeben. „Viele Unternehmen in der Region unterhalten ja schon sehr lange gute Handelsbeziehungen mit Großbritannien.“ Das Interesse an dem Markt bestehe weiterhin, „auch weil es eine der größten Volkswirtschaften ist.“ Hochwertige deutsche Maschinen und Anlagen würden dort hoch geschätzt, die Rahmenbedingungen hält er für sehr unternehmerfreundlich.

Beide betonen aber auch, dass der Wettbewerb für deutsche Anbieter härter werde, wenn die bisherigen Handelsvorteile gegenüber Nicht-EU-Ländern wegfallen. „Wir müssen den Brexit ernstnehmen und uns gerade in der letzten Phase gut vorbereiten“, sagt Panizza. „Aber der britische Markt ist es wert, nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen.“

