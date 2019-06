Neues Leben nach Folter und Verhör

Ludwigshafen.Sergio Vesely ist Liedermacher, Komponist, Grafiker, Objektkünstler – und Folteropfer. Von seiner Zeit während der Militärdiktatur in Chile (1973-1990) berichtete der 67-Jährige am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Der Chilene saß kurz nach dem Putsch von 1973 unter Führung Augusto Pinochets (1915-2006) im Gefängnis in der Nähe von Santiago. Dort erfuhr er Folter, ebenso in einem Lager auf dem Land, insgesamt 22 Monate lang. Besonders die Trennung von seiner Familie, das Leben in Ungewissheit und die ständigen Verhöre durch die Geheimpolizei DINA hätten ihm zu schaffen gemacht, bekannte der Musiker. Nachhaltig Eindruck hinterlassen hat auf ihn Melinka, ein Mädchen, das 1975 im Lager zur Welt kam – und dem Vesely sein erstes Lied „Rey Negro“ gewidmet hat.

Viele der Songs des Liedermachers sind während der Haft entstanden. Im November 1976 verbannte ihn das Regime – das Exil in Deutschland war die Folge. Einfach sei der Neubeginn nicht gewesen. Dass Vesely in Esslingen bei Stuttgart angekommen ist, zeigte er den 160 Schülern aus insgesamt acht Klassen mit einem Lied über seine neue schwäbische Heimat, wo er noch heute lebt. Mit einer Mischung aus Musik, Poesie und persönlichen Erzählungen brachte der Künstler, der erst 1988 wieder nach Chile einreisen durfte, den Jugendlichen die bewegte und vielen unbekannte Geschichte seines Landes näher. Dabei verstand er es, trotz Folter und Traumatisierung positiv und offen auf die Fragen der Schüler einzugehen. Mit Blick auf die Vielzahl an Opfern von Menschenrechtsverletzungen stellte Vesely fest: „Mir hat es nie gefallen, einfach nur ein Fall zu sein. Denn hinter jedem Fall steckt eine menschliche Geschichte!“

Anlass war der Internationale Tag zur Unterstützung der Folteropfer. Dass der Poet und renommierte Gitarrist zum vierten Mal in Ludwigshafen Station machte, war kein Zufall: „Seit 2011 betreiben wir hier Menschenrechtsarbeit“, erklärt Richard Zurheide, Religionslehrer und Leiter der „Arbeitsgemeinschaft Amnesty International“, die zugleich eine Jugendgruppe der Hilfsorganisation darstellt. Nachdem sich die Schüler der neunten und zehnten Klassen im Unterricht intensiv mit dem Thema Folter auseinandergesetzt hatten, geriet die Begegnung mit einem Betroffenen zu einem eindrucksvollen Erlebnis. „Ich habe großen Respekt davor, dass er das alles überstanden hat. Ich hätte es vielleicht nicht geschafft“, meinte die 18-jährige Julia Schmidt, die in der Aula des Gymnasiums gebannt die Lebensgeschichte von Sergio Vesely verfolgte. dti

