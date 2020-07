Neues Modell in Oberliga

Ludwigshafen.Die als Folge der Corona-Pandemie von 18 auf 24 Mannschaften aufgeblähte Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit dem FC Arminia 03 Ludwigshafen wird in der neuen Saison mit einem neuartigen Modus antreten: Die 24 Mannschaften werden in zwei Zwölfer-Staffeln aufgeteilt und sollen damit in den folgenden Spielzeiten durch einen verschärften Abstieg die Liga wieder auf 18 Mannschaften zurückführen. Aus den beiden Staffeln werden nach Hin- und Rückspielen zwei neue Gruppen mit je zwölf Mannschaften gebildet: Die ersten sechs kommen in eine Aufstiegs-, die anderen in eine Abstiegsrunde.

Das haben die 24 Mannschaften in einer Telefonschaltung beschlossen. Wann die neue Runde beginnt, steht noch nicht fest. „Optimisten gehen davon aus, dass es bereits im August wieder losgeht – Realisten denken eher an den Oktober“, sagt Arminia-Geschäftsführerin Gisela Schaar. Der FC Arminia kam für den ersten Durchgang gut weg: Gegner sind die Lokalrivalen Wormatia Worms, TSG Pfeddersheim, FC Speyer, FV Dudenhofen und TuS Mechtersheim sowie die sechs Saar-Vereine SV Elversberg, FSV Jägersburg, FV Eppelborn, Hertha Wiesbach, FV Diefflen und Röchling Völklingen. Für die erste Runde bleiben den Arminen damit weite Reisen ins Rheinland erspart.

Sportchef Markus Impertro: „Unsere Derbys sind zwar schön – aber sie finden im Winter statt. Das ist für die Zuschauer weniger angenehm.“ Nach der ersten Runde kommen dann auch Rheinland-Clubs auf den Spielplan. Die Aufstiegsrunde ermittelt den Aufsteiger in die Regionalliga, die Abstiegsrunde bis zu acht Absteiger in die Verbandsligen. rs

