Neues Präsidium und Generationenwechsel vor der Brust

Georg Litz wähnte sich bereits am Endpunkt seiner Karriere. Seit Oktober 2018 ist der 61-Jährige Leiter der Abteilung Polizeieinsatz beim Präsidium Rheinpfalz, seit etwas mehr als einem Jahr Stellvertreter des Präsidenten. „Ich hatte meine Traumposition erreicht“, sagt er im Gespräch mit dieser Redaktion. Anfang September kam dann der Anruf von Thomas Ebling. Jetzt ist Litz plötzlich Behördenleiter und füllt die Funktion des Polizeipräsidenten aus – auch wenn er den offiziellen Dienstgrad erst Mitte 2022 erreichen wird.

Wie Thomas Ebling keinen Vorlauf für seinen Ruhestand hatte, so hatte Litz keinen für den Posten als Präsident. „Zum Glück kenne ich die Behörde schon lange Jahre und habe bereits tiefe Einblicke, so dass die Übergabe sehr gut war“, sagt er. Als große Aufgabe sieht Litz in naher Zukunft die Bewältigung der Corona-Pandemie etwa mit der Durchsetzung der Regeln an Silvester, aber auch mit der internen Strategie, um die Behörde trotz Virus am Laufen zu halten. Langfristige Herausforderungen werden der Neubau des Präsidiums am Südwestknoten, die weitere Ausrichtung der landesweit zuständigen Zentralen Bußgeldstelle und ein erfolgreicher Generationenwechsel. „Gerade der Wissenserhalt stellt uns vor große Aufgaben.“ jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020