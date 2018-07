Neuhofen: Tote aus Badesee identifiziert

Anzeige

Neuhofen.Die Leiche, die am Mittwoch im Badesee "An der Steinernen Brücke" in Neuhofen gefunden wurde, ist identifiziert worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um eine seit dem 15. Juli 2018 vermisste 54-jährige Frau aus Speyer. Die Identität der Frau konnte mithilfe von Bildern zweifelsfrei festgestellt werden.

Die 54-Jährige ging am 15. Juli nach 13.30 Uhr zum Schwimmen in den Badesee. Trotz umfangreicher Suchaktionen konnte sie erst gestern von einer Gruppe Polizeitaucher gefunden werden. Eine von der Staatsanwaltschaft Frankenthal geforderte Obduktion soll die Todesursache klären. (pol/red)