Neuhofen-Trasse zurückgestellt

Ludwigshafen.Die Chancen einer Straßenbahnverlängerung von Rheingönheim nach Neuhofen schwinden. „Die Untersuchung zu dieser Trasse wurde zwischenzeitlich zurückgestellt. Ein gesamtwirtschaftlicher Nutzen ist auf Basis der aktuell gültigen Berechnungsvorschrift nicht zu erwarten, was für eine Förderung durch den Bund nötig ist“, teilte die Verwaltung auf eine FWG-Anfrage im Bau- und Grundstücksausschuss mit.

Die Untersuchungen über Verlängerungen nach Maudach/Mutterstadt sowie nach Edigheim/Pfingstweide seien indes fast fertig, hier sei eine Prüfung letzter technischer Details erforderlich. Bis Ende des Jahres sollen die Untersuchungen abgeschlossen sein. In der ersten Jahreshälfte 2021 will die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) die politischen Gremien informieren. 2018 hatte der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, Clemens Körner (CDU), die Ausbau-Vorschläge in die Diskussion gebracht. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020