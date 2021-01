Neujahrsempfang im Internet

Ludwigshafen.Der Neujahrsempfang der Stadt am Mittwoch, 13. Januar, wird wegen der Corona-Pandemie ins Internet verlegt und ab 18 Uhr ausgestrahlt. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hält ihre Ansprache im Stadtratssaal, wobei Fotoansichten aus Ludwigshafen eingeblendet werden. Danach übergeben Ulf und Sebastian Lanzet von der Bäckerinnung wie in den Vorjahren die Neujahrsbrezel. Der musikalische Beitrag der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz – der erste Satz aus Beethovens fünfter Sinfonie – wird als Videoeinschub gezeigt. Da der Stadtratssaal wegen des Rathaus-Abrisses nur noch in diesem Jahr genutzt werden kann, wurde er als Ort des Festakts ausgewählt. Ein Live-Publikum gibt es bei der zeitlich stark verkürzten Veranstaltung nicht.

Der Link zur Online-Übertragung des Neujahrsempfangs ist unter www.ludwigshafen.de und in den Sozialen Medien abrufbar. ott

