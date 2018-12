Neujahrslauf im Bruch

Ludwigshafen.Wer das neue Jahr sportlich in familiärer Atmosphäre beginnen will, ist am Samstag, 5. Januar, beim Neujahrslauf über eine 6,3 Kilometer lange Strecke im Maudacher Bruch richtig. Die Veranstaltung der Laufgemeinschaft Sandbox Warriors startet an der Bruchfesthalle Maudach (Riedstraße) um 15 Uhr mit dem Wettbewerb über 800 Meter für Kinder bis elf Jahren. Hier steht der Spaß im Vordergrund: Es gibt zwar eine elektronische Zeitmessung, aber keine leistungsbezogenen Ehrungen.

Um 15.20 Uhr beginnt der Hauptlauf. Er führt auf flachen, befestigten Wegen durchs Maudacher Bruch. Die Walker und Nordic Walker gehen fünf Minuten später auf dieselbe Strecke. Nach drei Kilometern steht eine Wasserstelle bereit, im Ziel gibt es warmen Tee und Bananen. Siegerehrung ist um 16.30 Uhr. Eine Anmeldung zum Lauf ist bis 2. Januar unter www.br-timing.de möglich. Die Startgebühr beträgt sechs Euro, Kinder zahlen zwei Euro. Nachmeldungen sind gegen Aufschlag von einem Euro noch am Veranstaltungstag möglich. ott

