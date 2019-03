Neun Anzeigen wegen Drohungen

Ludwigshafen.Unter dem Motto „Respekt. Bitte!“ stehen die Aktionstage der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Dabei geht es um die zunehmende Gewalt und den abnehmender Respekt gegenüber Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Im Rahmen der Aktionstage besuchte Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) gestern das Jobcenter der Stadt und sprach mit Geschäftsführung, Personalvertretung und Beschäftigten.

Nach der Begrüßung durch die Geschäftsführerin Anja Hölscher hörte die Ministerin aufmerksam den Angestellten zu, die von eigenen Erfahrungen mit Androhungen, aber auch von internen Lösungsansätzen berichteten.

Fünf Soforthelfer stehen bereit

Personalrat Klaus Henningfeld erzählte von einem Zwischenfall, wonach ein unter Drogen stehender Mann auf dem Weg zu ihm gewesen sei und gegenüber Mitarbeitern des Jobcenters Drohungen gegen Henningfeld ausgesprochen habe. „Ich wurde von meinen Kollegen darüber informiert und konnte aus beiden benachbarten Büros Hilfe holen“, sagte Henningfeld. Zu dritt habe man den Mann beruhigen und aus dem Gebäude begleiten können. „Die Türen zu den Nachbarbüros sind sehr wichtig“, weiß Henningfeld. Dorthin könne man notfalls flüchten oder Hilfe holen.

Marion Klingmann ist Sprecherin der fünf Soforthelfer. Diese sprechen nach verbalen Angriffen mit Kollegen, die nach einer Attacke Unterstützung benötigen. In den Gesprächen soll diese Person wieder psychisch stabilisiert werden. In härteren Fällen schreite der „Psychologe auf Abruf“ Fritz Walzer ein, so Geschäftsführerin Hölscher.

Zu gewalttätigen Übergriffen im Jobcenter sei es bislang nicht gekommen. Bei schweren Fällen würden Hausverbote verhängt oder die Polizei gerufen. „Insgesamt wurden bis jetzt neun Anzeigen gestellt“, sagte Hölschner.

Die Ministerin sieht das schlechten Image vieler öffentlicher Einrichtungen als Grund für die Respektlosigkeit gegenüber dem Personal. Auch Fernsehsender trügen dazu bei: „Viele Beiträge skandalisieren die Arbeit und berichten immer nur über die negativen Seite.“ labj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019