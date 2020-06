Neun Tage ohne Neuinfektion

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Fälle ist in Ludwigshafen weiter stabil. Am Mittwoch lag sie bereits am neunten Tag in Folge bei 328, wie das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises auf seiner Internetseite veröffentlichte. Die Zahl der Genesenen blieb im Vergleich zum Vortag ebenfalls unverändert bei 321. Somit sind in der Chemiestadt aktuell noch fünf Personen infiziert. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Im Rhein-Pfalz-Kreis (257) kam bis Mittwoch, 15 Uhr, ebenfalls kein neuer Fall hinzu, genauso wie in Frankenthal (47). Für Speyer (97) wurden dagegen zwei Neuinfektionen gemeldet. jei

