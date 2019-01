Ludwigshafen.Die Polizei sucht einen Unbekannten, der gestern in Ruchheim eine Neunjährige angesprochen hat. Den Angaben zufolge wandte sich der Mann gegen 12.35 Uhr in der Ellerstadter Straße aus einem grauen Kleinwagen an das Mädchen. Er fragte das Kind, ob es mitfahren wolle. Das Mädchen ignorierte die Frage, woraufhin der Mann ihr nachlief und sie fragte, ob sie sich nicht ein paar Welpen ansehen möchte.

Daraufhin entgegnete das Mädchen laut Polizei „dass sie ihn mit der Faust ins Gesicht schlagen würde, wenn er sie nicht in Ruhe lassen würde“. Daraufhin verschwand er. Der Mann war 40 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, schlanke Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Wollmütze, schwarzer Jacke der Marke „Jack Wolfskin“ und hellblauen Jeans. Hinweise an die Wache Oggersheim unter Telefon 0621/9 63 24 03. imo/pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.01.2019