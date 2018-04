Anzeige

Ludwigshafen.Warum sind die massiven Schäden an der Hochstraße Süd nicht früher erkannt worden? Gab es Versäumnisse der Verwaltung? Diese Fragen stellten viele Fraktionen bei der Sondersitzung des Stadtrats am Montag. „Die Risse an kritischen Stellen und gravierenden Schäden an der Abdichtung des Brückenbauwerks sind nicht einfach zu erkennen“, sagt Heinz-Josef Vieth, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Krebs + Kiefer (Karlsruhe).

Denn die Abdichtung unter dem Fahrbahnbelag besteht aus zwei Lagen Schweißbahn, die mit dem Schweißbrenner aufgetragen wurden. Eine Kontrolle der Abdichtung sei bei einer normalen Sichtprüfung nicht möglich. Die Korrosionsschäden durch jahrelang eindringende Tausalze seien erst erkennbar, wenn man die Straße aufreißt und den Überbau untersucht. Dies geschieht bei der Hauptprüfung der Hochstraße, die laut Beigeordneter Klaus Dillinger (CDU) alle sieben Jahre notwendig ist und zuletzt 2012 erfolgte.

Statische Nachberechnung nötig

„Bei der Generaluntersuchung vor sechs Jahren sind keine gravierenden Risse festgestellt worden“, berichtet Vieth. Die starke Korrosion an den Spanngliedern sei erst danach entstanden. Um die Brückenelemente austauschen zu können, war eine umfangreiche statische Nachberechnung erforderlich.