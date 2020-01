„Nicht menschenwürdig“

Ludwigshafen.Kriminalität, Verwahrlosung, Schimmel an den Wänden – die Einweisungsgebiete für wohnungslose Menschen in Ludwigshafen stehen massiv in der Kritik. Die Lebensumstände für die Bewohner in der Kropsburg- und der Bayreuther Straße seien untragbar, heißt es regelmäßig. An der Situation müsse sich schnellstens etwas ändern. In einem Forderungskatalog an Verwaltung und Stadtratsfraktionen hat nun

...