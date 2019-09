Nickerchen auf der Straße

Ludwigshafen.Mitten auf der Fahrbahn ist ein Autofahrer in Ludwigshafen hinter dem Lenkrad eingeschlafen. Wie die Polizei mitteilte, traf eine Streifenwagenbesatzung in den frühen Morgenstunden des Sonntags in der Jägerstraße auf das Fahrzeug, dessen Motor noch lief. Die Beamten weckten den offensichtlich schlafenden 43-Jährigen und erkundigten sich nach dessen Wohlbefinden. Der Mann erklärte, er sei auf dem Heimweg gewesen und plötzlich müde geworden. Deshalb habe er eine Pause eingelegt und etwas geschlafen.

„Ob es nun die Müdigkeit oder aber die nicht unerhebliche Alkoholisierung von 2,5 Promille war, die den Mann glauben ließ, die Fahrbahn sei der richtige Ort für eine Pause, ist fraglich“, teilt die Polizei mit. Der Rumäne wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle gebracht, ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Auto. Den 43-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.09.2019