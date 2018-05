Anzeige

Ludwigshafen.Nieselregen und kühle Wassertemperaturen statt strahlendem Sonnenschein: Bei der offiziellen Saisoneröffnung des Bliesbads an Pfingstsonntag wollten nicht einmal Hartgesottene ins Wasser gehen. Doch zur Freude des Vorstands um den Vorsitzenden Hans-Jürgen Beringer waren viele treue Fans und Mitglieder erschienen – zwar in dicken Regenjacken, dafür aber mit bester Laune.

Verein Der Förderverein betreibt seit 1995 das Bliesbad, das damals von der Stadt geschlossen werden sollte. Der Förderverein bezahlt Platzwart, Kassierer und Reinigungskraft und bekommt dafür einen städtischen Zuschuss von 15 000 Euro. Der Verein hat 310 Mitglieder. Hans-Jürgen Beringer (59) ist seit zwei Jahren Vorsitzender. Die Eintrittspreise bleiben in diesem Jahr unverändert. Erwachsene zahlen zwei Euro, Kinder ab sechs Jahre und Jugendliche einen Euro. Die Familienkarte kostet 80 Euro.

„Ich komme schon seit meiner Kindheit. Das ist einfach schön hier, wie Urlaub in Italien“, sagte Walter Georgi aus Niederfeld. Ähnlich sahen dies die anderen Gäste. Der tolle Blick auf das Wasser von der Gartenterrasse gefällt Doris Baumgartz aus Mundenheim am besten. „Ich liebe die Natur, schwimme gerne in einem See und mag das Ambiente hier,“ ergänzte sie. „Die Blies ist mein Leben“, meinte Traudel Thiem aus Niederfeld, die seit 22 Jahren dem Förderverein angehört. Ihren Mann Joachim Thiem zeichnete die Arbeitsgemeinschaft Mundenheimer Vereine für sein Engagement mit der Ehrennadel aus.

Neue Spielgeräte angekündigt

Ohne die vielen Helfer gehe es an der Blies nicht, dankte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck dem Verein. Gerne hätte auch sie die Gäste in Badekleidung statt wetterfester Kleidung begrüßt. „Ich freue mich dennoch, dass heute so viele Besucher gekommen sind, damit hätte ich bei dem Wetter nie gerechnet.“