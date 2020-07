Noch 15 Infizierte in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Zahl der akuten Corona-Infektionen ist am Freitag um eine auf 15 gesunken. Das meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Mittag. Demnach blieb die Gesamtzahl der Fälle unverändert bei 345, während es mit 328 einen Genesenen mehr gab als am Vortag. Zwei Menschen sind in der Stadt im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis (276), in Speyer (111) und in Frankenthal (47) kamen am Freitag keine neuen Fälle hinzu. jei

