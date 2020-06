Noch 20 Infizierte in Ludwigshafen

Ludwigshafen.In Ludwigshafen sind aktuell noch 20 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus den täglichen Zahlen des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises hervor. Demnach blieb die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle am Dienstag stabil bei 326. Insgesamt 306 Patienten gelten bereits wieder als genesen. Im Rhein-Pfalz-Kreis (246) und in Frankenthal (44) blieben die Zahlen am Dienstag ebenfalls stabil, in Speyer (89) kam ein weiterer Fall hinzu. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.06.2020