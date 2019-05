„Noch jede Menge Musik drin“

Ludwigshafen.„Lassen Sie uns aus der Motz-Tour eine Protz-Tour machen!“ Mit enthusiastischen Worten begrüßt Michael Cordier die Gruppe zur Stadtführung. Dass es ein Rundgang der besonderen Art werden würde, bei dem der Handel im Mittelpunkt steht, macht der Marketing-Chef der Stadt von Beginn an deutlich: „Diese Führung ist ein Teil Geschichte dieser Stadt und dieser Gesellschaft“, erklärt Cordier, den einige der 25 Teilnehmer noch aus seiner Zeit als Unternehmer beim Porzellanhaus „Pabst“ kennen.

Warum der Handel scheinbar verschwunden ist und die Innenstadt zuweilen ein tristes Bild abgibt – das ist die Frage, die den Bürgern am Herzen liegt. Um die Schwierigkeiten der Einzelhändler heute zu verdeutlichen, macht Cordier eine einfache Rechnung auf: „Stellen Sie sich vor, Sie erwirtschaften einen Umsatz von einer Million Euro. Wenn Sie sämtliche Kosten abziehen, bleibt ein Vorsteuergewinn von lediglich 40 000 Euro!“ Mit Blick auf dieses typische Beispiel sei es nicht verwunderlich, dass kleine Läden aufgeben müssen, auch und gerade in Ludwigshafen. Und die City sei es nun mal, die das Bild der Stadt am meisten präge. Nostalgie helfe da nicht weiter.

Was das Motto „Handel ist Wandel“ in der Praxis bedeutet, erfahren die Teilnehmer exemplarisch beim Zwischenstopp am alteingesessenen Schuhgeschäft „Schuh-Keller“. Inhaber Marcus Keller-Leist macht deutlich, wohin die Reise geht: „Nach dem Krieg bestand der Handel in Ludwigshafen aus Vollsortimentern, dann ging es auf die grüne Wiese, große Verkaufsflächen wurden in kleinere geteilt – und heute erleben wir Spezialisierung!“ Bei Keller heißt das „Wanderschuhe“ und eine Zuwendung zum Internet-Handel. Während „08/15-Geschäfte“ nicht länger überlebensfähig seien, siedelten sich aktuell in der Ludwigstraße spezialisierte Händler an. Insofern solle man sich vom vielmals als negativ empfundenen Stadtbild im Bereich der Innenstadt nicht täuschen lassen, stellt Cordier klar. Ludwigshafen sei eben in Bewegung, wenn auch „keine Arbeiterstadt mehr, dafür eine Stadt mit Arbeit“. Stolze 100 000 Arbeitsplätze mit höchster Qualität plus 288 000 Quadratmeter Einkaufsfläche seien vorhanden.

Wie erfolgreicher Einzelhandel in Ludwigshafen aussieht, erleben die Bürger beim Stopp in der Rhein-Galerie. Center-Manager Christoph Keimes gewährt Einblicke hinter die Kulissen des Einkaufszentrums und vermittelt neueste Informationen zu den Schiffsanlegern in unmittelbarer Nachbarschaft. Aller Kritik zum Trotz sei Ludwigshafen eine Stadt mit enormem Entwicklungspotential, sagt Cordier. Eine tragende Rolle im Stadtmarketing spiele die Hochschule. Infolge der Hochstraßen-Sanierung werde zudem das Rathaus-Center seine Struktur verändern, was Chancen biete. „Wohnen und Dienstleistung gemeinsam, das ist die Stadt der Zukunft“, resümiert Cordier, der selbst in Friesenheim wohnt und sich dort pudelwohl fühlt. Und für alle, die über Ludwigshafen immer nur meckern, hat der engagierte Stadtführer noch einen Tipp parat: „Einfach mal selbst anpacken!“ In dieser Stadt sei schließlich „noch jede Menge Musik drin“, verspricht Michael Cordier. dtm

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019