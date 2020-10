Noch mehr Katalysatoren gestohlen

Ludwigshafen.Erneut haben Unbekannte in Ludwigshafen die Katalysatoren von geparkten Autos ausgebaut und gestohlen. Zuletzt wurde der Polizei ein Fall gemeldet, der sich zwischen dem 6. Oktober und dem 8. Oktober, 13.30 Uhr, in der Kleestraße ereignet hat. Hier wurde einem schwarzen Mercedes Benz C230 der Katalysator ausgebaut. Hinweise unter 0621 963 2122.

Bereits am Donnerstag meldete die Polizei zwei weitere Diebstähle: Diesmal waren es gleich zwei Fahrzeuge in einer Nacht, eines stand in der Speyerer Straße, das andere in der Fröbelstraße. Die Taten ereigneten sich in der Nacht zum Mittwoch. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus - vielleicht sogar bei allen drei Fällen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.10.2020