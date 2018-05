Nordseeflair statt Palmenhain

Anzeige

Currywurst und Tapas

Angeboten werden sollen neben Getränken wie Bier, Wein und Cocktails auch verschiedene Speisen. „Das reicht von Currywurst über Steaks bis zu Salaten, Tapas oder Crêpes“, berichtet der 52-Jährige. „Was das Essen anbelangt, müssen wir erstmal die Nachfrage und den Bedarf austesten.“ Geplant sind auch verschiedene Themenabende mit Paella oder besonderen Fleischspezialitäten. Eine spezielle Zielgruppe gebe es indes nicht. „Wir freuen uns auf gute, nette Gäste“, sagt Nickel. Demnach sollen auch die Preise für jeden erschwinglich sein.

Für die Eröffnung peilen die Verantwortlichen das Wochenende um den 16. Juni an. „Der Aufbau wird etwa eine Woche zuvor beginnen“, so Nickel. Rund drei Monate wird das „Pier One“ in diesem Jahr stehen, Mitte September ist dann nach der aktuellen Planung Schluss. Wie Christoph Keimes, Centermanager der Rhein-Galerie berichtet, sind die Öffnungszeiten aus Schallschutzgründen unter der Woche bis 22 Uhr, am Wochenende bis 23 Uhr begrenzt. Aus diesem Grund sind vorerst auch keine Musikveranstaltungen oder ähnliches geplant. „Es wird nur Hintergrundmusik geben“, sagt Nickel.

Vertrag zunächst für ein Jahr

Der Schausteller aus Frankenthal betreibt seit einigen Jahren auch das „Winterdorf“ auf dem Platz der Deutschen Einheit. Laut Centermanager Keimes kenne man sich daher schon sehr gut und habe angefragt, als sich abzeichnete, dass der Vertrag mit dem vorigen Betreiber nicht mehr verlängert wird. „Wir haben uns entschlossen, es zu machen. Jetzt schauen wir in diesem Jahr mal, wie es läuft. Dann sehen wir weiter“, sagt Nickel. Keimes hatte dieser Zeitung bereits zuvor gesagt, dass der Vertrag zunächst auf ein Jahr befristet sei, er sich jedoch eine langfristige Zusammenarbeit wünschen würde. Mit der neuen thematischen Ausrichtung fügt sich die Bar in das Gesamtkonzept der Rhein-Galerie ein, die derzeit in Containerhafen-Optik modernisiert wird.

