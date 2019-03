Notfallset zur Hochstraße

Christoph Heller übergab Jutta Steinruck ein Reparaturset. © Keiper

Ludwigshafen.Christoph Heller, kommissarischer Präsident des Großen Rates, gab beim gestrigen Heringsessen nicht nur den Stadtschlüssel an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) zurück. Er überreichte ihr im Gläsernen Foyer des Pfalzbaus auch erste Materialien zur Sanierung der Hochstraße. Die Rathauschefin dankte in Anwesenheit des Mannheimer Prinzenpaars den Vereinen für ihr großes Engagement bei der langen Kampagne. Zudem übergab sie die Ehrenpreise für die drei besten Motivwagen beim gemeinsamen Fasnachtszug am Sonntag. Eine Jury wählte den Wagen der Rheinschanze auf Platz eins vor den Munnemer Göckel und den Farweschluckern. ott

