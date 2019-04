Notruf besser sichtbar

Am Automat (v.l.): Christian Volz (RNV), Beigeordneter Andreas Schwarz und Polizeidirektor Uwe Giertzsch. © Polizei

Ludwigshafen.Ein großes Telefon und die Buchstaben „SOS“ – diese Symbole weisen ab sofort an der Haltestelle Berliner Platz auf die integrierte Notruffunktion des Ticketautomaten hin. Mit den gut sichtbaren Aufklebern werden Passanten nochmals darauf aufmerksam gemacht, dass sie in Notsituationen per Knopfdruck eine direkte Verbindung zur Polizei herstellen können, teilten Stadt, Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und Präsidium Rheinpfalz gestern mit. „Die Kenntnis dieser Funktion und die optische Betonung sollen zum subjektiven Sicherheitsempfinden in diesem Bereich der Stadt beitragen, den täglich bis zu 40 000 Menschen passieren“, erklärt Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD).

Der Anstoß zur besseren Kennzeichnung stammte aus der Sicherheitsbegehung rund um den Berliner Platz zum Jahresbeginn, bei der Bürger Anregungen geben konnten. Der Notrufknopf, der sich direkt über dem Münzeinwurf befindet, wurde seit 2017 an 88 Automaten in der Stadt nachgerüstet. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019