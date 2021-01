Nur 30 Termine an Tag zwei: Zögerlicher Impfstart in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Der Impfbetrieb im Ludwigshafener Walzmühle-Center ist etwas schleppend angelaufen. An den ersten beiden Tagen seien insgesamt 180 Personen in den Räumen des ehemaligen Real-Marktes gegen Corona immunisiert worden, teilte Impfkoordinatorin Ramona List am Freitag bei einer Videokonferenz mit. Gerade am zweiten Tag sei die Auslastung mit gerade einmal 30 Impflingen gering gewesen,

...