Nur die Tiere warten auf Fasnachtsmuffel

Ludwigshafen.Wenn die Narren unterwegs sind, ruht das öffentliche Leben in Ludwigshafen.

Verwaltung: Am Fasnachtsdienstag hat die Stadtverwaltung nur bis 12 Uhr geöffnet. Ebenfalls um diese Zeit schließen das Bürgerbüro im Rathaus sowie die Außenstellen in Oggersheim und in der Achtmorgenstraße.

Kultur: An Rosenmontag und Fasnachtsdienstag sind das Stadtmuseum, das Karl-Otto-Braun-Museum und

...