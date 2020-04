Nur ein neuer Infizierter

Ludwigshafen.In Ludwigshafen ist am Freitag nur eine weitere Infektion mit dem Coronavirus bekanntgeworden. Wie das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises meldete, waren Stand 12 Uhr insgesamt 262 Menschen im Stadtgebiet positiv auf SARS-CoV-2 getestet, am Donnerstag waren es 261. Die Zahl der Genesenen wird nach wie vor auf 133 geschätzt. Im Rhein-Pfalz-Kreis kamen am Freitag keine weiteren Fälle hinzu, dort sind 203 Personen infiziert (145 Genesene). In Speyer gab es am Freitag 65 Patienten, zwei mehr als am Donnerstag. In Frankenthal blieb die Zahl zum zweiten Mal in Folge stabil bei 38. jei

