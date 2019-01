Nur Müllsünder und Falschparker stören

Ludwigshafen.Emotional und leidenschaftlich gestaltete die Oggersheimer Ortsvorsteherin Barbara Baur, die nicht für eine weitere Amtsperiode kandidiert, ihren letzten Neujahrsempfang. Sie begann mit einem 4000 Jahre alten ägyptischen Gedicht und den Worten „Beginne den Tag mit Fröhlichkeit, gedenke der Freude“. Anschließend schwärmte sie von Oggersheim. Es sei ein liebenswerter Stadtteil mit einem guten sozialen Umfeld, sagte sie. Mit guten Schulen, Spiel- und Sportplätzen sowie Grün- und Stadtparks zum Entspannen. „Das ist ein Garant fürs Wohlfühlen hier.“

Nicht abfinden will sich Baur mit den Müllsündern. Hier sieht sie sich von der Oberbürgermeisterin in deren Neujahrsansprache bestätigt. Jutta Steinruck (SPD), die ebenfalls gekommen war, stimmte erneut zu. „Helfen Sie alle mit, dass unsere Stadt schöner wird, damit wir stolz auf unser Ludwigshafen sein können“, sagte Steinruck. Oggersheim feiert dieses Jahr sein 1250. Jubiläum. Baur forderte alle Bürger auf, sich einzubringen. „Bürgerschaftliches Engagement liegt mir am Herzen,“ meinte sie.

Einziges Problem, das sie ansprach, war der Verkehr im Neubaugebiet und im Ortskern. Für die vielen Falschparker habe sie kein Verständnis. „Auch wenn ich jetzt bald in Rente gehe, werde ich mich dennoch im Rahmen meiner Möglichkeiten für den Stadtteil weiter engagieren“, versprach Baur.

Das Rahmenprogramm des Musikvereins Oggersheim und des Elferrats vom Karnevalverein Hans-Warsch konnte sich hören lassen. Präsident Karlheinz Roth-Elsenbast überreichte der Oberbürgermeisterin den neuen Kampagnenorden, ehe er Baur für ihren Ruhestand eine Ruhedecke schenkte. Außerdem erhielt sie eine Bildfolge mit Eindrücken all ihrer Neujahrsempfänge. ad

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019