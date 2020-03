Nur virtuelle Begrüßung

Ludwigshafen.Als Präventivmaßnahme wegen der Coronavirus-Infektionen hat die Leitung der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen am Donnerstag entschieden, die für Montag, 9. März, geplante zentrale Erstsemesterveranstaltung nur virtuell vorzunehmen: Die Begrüßung durch Präsident Peter Mudra und Lukom-Geschäftsführer Michael Cordier erfolgt nun ausnahmsweise per Live-Stream. Der „Markt der Möglichkeiten“ mit Standpräsentationen im Foyer des Gebäudes sowie die Campusführungen entfallen. Das sonstige Programm der Erstsemesterwoche, das auf kleinere Gruppen ausgelegt ist, findet jedoch in gewohnter Form statt. „Wegen der schwierig einzuschätzenden Lage durch die Coronavirus-Fälle in der Region“ änderte die Hochschulleitung die Erstsemester-Veranstaltung. Zum Sommersemester starten rund 580 Studierende.

Der Volksbund Kriegsgräberfürsorge hat aus demselben Grund die Infoveranstaltung über Vorsorge im Alter und bei Krankheit am 10. März in der Volkshochschule abgesagt. ott

