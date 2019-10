Nur wer knobelt, kommt ans Ziel

Ludwigshafen.Für manche Schüler ist Mathematik ein Buch mit sieben Siegeln. Man durchschaut sie oder man durchschaut sie nicht. Das Tragische: Wenn Basiswissen fehlt, verpasst man den Anschluss und versteht nur noch Bahnhof. Die letzte Hoffnung ist dann oft teurer Nachhilfeunterricht. Doch das muss nicht sein, denn mit „Update Mathe“ konnten nun Schüler am Beginn der elften Klasse ihr mathematisches Wissen auf kreative Weise auffrischen. Das Projekt fand in Kooperation mit der Berufsbildenden Schule Wirtschaft 1, der Volkshochschule und dem Offenen Kanal Ludwigshafen statt.

Zwischen zwei Workshops konnten sich die Schüler entscheiden: das Drehen von Video-Tutorials mit der linearen und der quadratischen Gleichung in den Hauptrollen, oder das Entkommen aus einem so genannten Escape Room (Flucht-Raum) anhand von Matheaufgaben – natürlich war der Raum nicht hermetisch abgeriegelt. An vier Terminen in den Herbstferien und auf freiwilliger Basis nahmen rund 30 Schüler teil. Die Ergebnisse wurden in der Stadtbibliothek vorgestellt.

Probleme in allen Klassenstufen

„Es geht hier nicht nur um Mathe-Nachhilfe, sondern auch um digitale Medien. Im Escape Room wurden die Gleichungen versteckt. Das Projekt ist bei den jungen Leuten gut angekommen, so dass wir schauen, dass wir es beibehalten“, sagt Tanja Weißmann, Leiterin der Stadtbibliothek. „Die VHS ist Kooperationspartner. Wir haben ein großes Interesse, so etwas wahrzunehmen, denn die Mathe-Problematik zieht sich durch die Klassenstufen hindurch“, sagt Petra Paula Marquardt, Pädagogin von der VHS. „Vor allem der Wechsel von der Realschule auf das Gymnasium nach der zehnten Klasse ist schwierig, deshalb könnte ich mir das Projekt für alle Fächer vorstellen. Dass es in den Herbstferien stattfand, finde ich gut, denn dann haben die Schüler den Kopf frei, um kreativ zu sein“, fügt Lucia Horstmann hinzu. Die ehemalige Oberstufenleiterin der BBS Wirtschaft 1 hat 35 Jahre lang Mathe unterrichtet.

Zu dritt haben die drei Frauen das Projekt „ausgeheckt“, wie Weißmann sagte. Das Video der Schüler beginnt mit einem Armbruch und sofort wird die medizinische in eine mathematische Frage umgewandelt: „Was ist ein Bruch und wie löse ich ihn?“ Im Escape Room, der im ehemaligen Theaterraum der Stadtbibliothek aufgebaut wurde, hat eine Gruppe Schüler eine Stunde Zeit, einen Täter zu überführen. Natürlich sind die Hinweise, die zur Lösung führen, unter anderem kompliziert klingende Nullstellenberechnungen, mit eingestrickt. „Ich habe das Spiel für das Projekt entwickelt, da ich Erfahrungen mit Escape Rooms habe“, so Samuel Hiemer, Physiklehrer an der IGS Edigheim, die die naturwissenschaftlichen Fächer fördert. „Es ist schön, Mathe einmal von einer anderen Seite zu sehen“, sagt Schülerin Sophie Krajnc. „Das ist sinnvoll, denn wenn man später im Matheunterricht sitzt, denkt man dann an den Escape Room zurück, der Spaß gemacht hat.“

