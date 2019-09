OB Jutta Steinruck: "Hochstraße Süd wird wohl 2019 nicht mehr geöffnet"

Ludwigshafen.

Die Untersuchungen an der gesperrten Hochstraße Süd in Ludwigshafen dauern deutlich länger als erwartet. „Ich gehe deshalb davon aus, dass die Verkehrsader in diesem Jahr nicht wieder geöffnet werden kann“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung. Grund: Nach Vorstellung eines Zwischengutachtens zeichnen sich zwar Sanierungsvarianten ab.

...