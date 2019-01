Oberbürgermeisterin Steinruck empfängt Sternsinger

LUDWIGSHAFEN.Eine Abordnung von Sternsingern aus Oggersheim und Ruchheim hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) gestern in ihrem Dienstzimmer empfangen. Pater Camil und Dekan Alban Meißner begleiteten 25 Kinder aus der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi. Steinruck lobte die Sternsinger, die bei Wind und Wetter Spenden für bedürftige und behinderte Altersgenossen in anderen Ländern wie beispielsweise Peru sammeln. „Das ist die weltweit größte Aktion für Kinder in Not.“ Zum Empfang im OB-Büro in der Jaegerstraße kamen auch drei der vier anderen Dezernenten. Nur Beigeordnete Beate Steeg war urlaubsbedingt verhindert. Der Stadtvorstand übergab der Gruppe eine Spende von 250 Euro. Im vergangenen Jahr sammelten die Sternsinger in Ludwigshafen 73 000 Euro. ott (Bild: Keiper)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019