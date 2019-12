Oberleitungen unter Hochstraße abmontiert

Ludwigshafen.Während die Stadt die geplanten Baumfällungen neben der Hochstraße Süd nach dem Eilantrag beim Verwaltungsgericht gestoppt hat, laufen andere Vorbereitungen für den Abriss planmäßig. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) montierte am Dienstag die Oberleitungen unter dem einsturzgefährdeten Bauwerk ab. Dies erfolgt zunächst aber nur an der Unterführung zur Mundenheimer Straße (Bild), so eine RNV-Sprecherin auf „MM“-Nachfrage. Im Bereich der Berliner Straße werden die Fahrleitungen erst im kommenden Jahr abgebaut. Grund: Dafür sind noch Genehmigungen wegen der nahegelegenen Bahnstrecke erforderlich. Wegen der Durchfahrt-Sperrungen Ende November musste die RNV mehrere Straßenbahnlinien umleiten – dies gilt zumindest bis zum 7. Januar. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019