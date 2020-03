Oberstufen bald digital

Ludwigshafen.Ade Stift, Ade Papier – in den nächsten Schuljahren sollen Tablets in die Klassenzimmer des Wirtschaftsgymnasiums in Süd einziehen. Die gymnasiale Oberstufe an der Berufsbildenden Schule Wirtschaft Ludwigshafen (BBS W1) wird digital. „Wir versorgen ab nächstem Schuljahr die elften Klassen komplett mit mobilen Endgeräten“, sagt Oberstufenleiter Achim Groll.

Die Schule ist schon erprobt: Seit drei Jahren gibt es einzelne digitale Klassen in der Oberstufe. Mitschriften erfolgen dort auf Tablets mit mobiler Tastatur. „Die Geräte bieten neue Möglichkeiten des Unterrichtens“, so Groll. Die Schüler können Geräte bisher für monatlich 20 Euro über die Schule leihen. In Zukunft aber sollen nicht mehr die Schüler dafür aufkommen: Das Wirtschaftsgymnasium hofft auf Gelder aus dem Bundesdigitalpakt. Die Bedarfswünsche reichte die Schule im Januar bei dem Schulträger ein.

Die Stadt Ludwigshafen dämpft nun die Erwartungen: „Eine direkte Weiterverteilung an die Schulen ist in dieser Form nicht vorgesehen“, so eine Sprecherin. Der Gesamtförderbetrag berechne sich zwar aus der Anzahl der Schüler und Schulen, Einzelforderungen seien daraus aber nicht abzuleiten. „Der Bereich Schule ist derzeit mit der Planung der Gebäudeverkabelungen beschäftigt“, so die Sprecherin. Der Schwerpunkt des Programms sei die digitale Infrastruktur. Die Förderung mobiler Endgeräte sei erst sinnvoll, wenn diese stehe. Seien Restgelder übrig, könnten in einer zweiten Phase weitergehende Anliegen finanziert werden. Die Fördersumme für mobile Endgeräte an allgemeinbildenden Schulen sei aber gedeckelt. „Die Konzepte der anderen Berufsbildenden Schulen verfolgen jeweils eigene Ansätze. Insofern ist das Konzept der BBS Wirtschaft 1 durchaus individuell“, so die Sprecherin.

Die digitale Oberstufe am Wirtschaftsgymnasium soll trotzdem kommen – zur Not auch ohne Förderung. Da das Schulbudget nicht alle Schüler ausstatten könnte, setzt man auf eine „Mischlösung“. Sie sieht laut Groll vor, dass ein Teil der Schüler eigene Geräte nutzt, während ein anderer sich die Geräte kostenlos von der Schule ausleiht. Das digitale Lernen solle unabhängig vom finanziellen Hintergrund sein.

Angela Müller würde das begrüßen. Sie besucht seit diesem Schuljahr eine der beiden digitalen elften Klassen. Das Bücherschleppen vermisst sie nicht: „Ich hab alle Notizen in einem Programm und kann mich so besser sortieren“, erzählt sie. Auch Mitschüler Jonas Czerski schätzt das digitale Arbeiten: „Wenn ich was nicht weiß, kann ich es sofort im Internet nachschauen.“ Dazu habe er gelernt, wie „eine richtige Power-Point-Präsentation“ geht. Die digitalen Klassen erhalten zuerst eine Einführung ins Zehnfingersystem. Auch der Umgang mit Office-Programmen wird eingeübt: „In Social Media sind die Schüler top. Mit Excel und Co. können sie aber immer schlechter umgehen, stellen wir fest“, so Oberstufenleiter Groll. Das aber seien Schlüsselqualifikationen fürs spätere Arbeitsleben.

Die Gesamtkonferenz der Schule beschloss im Januar das Medienpädagogische Konzept der digitalen Oberstufe und das Budget dafür: 600 000 Euro sind für die nächsten fünf Jahre veranschlagt. Damit sollen die Schülergeräte, interaktive Wandtafeln und die weitere Verkabelung finanziert werden, so Schulleiter Wolfgang Stutzmann. Glasfaseranschluss sei zwar vorhanden, trotzdem brauche es für das Vorhaben einen weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur.

Ein Projekt in diesem Format sei an berufsbildenden Gymnasien in Ludwigshafen und der Region einmalig, meint Groll. Zu verdanken sei das der besonderen Konstellation in der Schule: „Wir haben angehende Informatikkaufleute und viele Informatiklehrer bei uns“, sagt Groll. Zudem gebe es eine gute Infrastruktur mit schnellem WLAN. Über Jahre habe die Schule ein fundiertes, medienpädagogisches Konzept entwickelt, dass man jetzt in „die Breite tragen“ wolle. Getragen wurden die ersten Projektklassen von digital interessierten Lehrern, die ihr Wissen an andere Kollegen weitergegeben haben, etwa im Rahmen von Hospitationen. Die lange Phase habe die Akzeptanz im Kollegium erleichtert.

Ganz ohne Papier aber geht es nicht: Die Klassenarbeiten sind auch in den digitalen Klassen noch analog – vorerst zumindest.

